Estesa la pedonalizzazione di via Battisti: arriverà fino a via De Amicis

L’assessore alle Attività Produttive, Giacomo Cuzzi, e il presidente della Commissione Consiliare Commercio, Piero Giampietro, hanno annunciato "un provvedimento atteso da tempo", e cioè la prosecuzione della pedonalizzazione di via Cesare Battisti fino all'incrocio con via De Amicis, "un'area preziosa per la vocazione ricettiva e ricreativa della città". Si estende ulteriormente, dunque, la Ztl già in vigore nella zona di piazza Muzii.

Cuzzi e Giampietro sono poi intervenuti anche sulla riapertura al traffico di corso Vittorio Emanuele, confermata ieri dal sindaco Alessandrini: