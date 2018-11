Con l'estate di San Martino a Pescara c'è anche chi si fa il bagno

Bagno in mare l'11 novembre. Succede anche questo a Pescara. Oggi, approfittando delle temperature non particolarmente rigide nonostante sia pieno autunno, un uomo si è immerso in acqua con tanto di costume.

Tuttavia non bisogna stupirsi più di tanto, in quanto esiste un fenomeno climatico, chiamato "Estate di San Martino", che si verifica proprio durante questo periodo, con condizioni di tempo mite e relativo tepore dopo i primi freddi.

Le foto che pubblichiamo sono state scattate stamattina sul lungomare nord, nei pressi della Nave di Cascella (Largo Mediterraneo), e mostrano chiaramente come molte persone, approfittando della bella giornata, si siano riversate in spiaggia per una passeggiata.