Esplosione a Città Sant'Angelo, i carabinieri visionano i filmati delle telecamere [FOTO]

I carabinieri della Stazione di Città Sant'Angelo e quelli della Compagnia di Montesilvano si stanno occupando delle indagini relative all'esplosione che si è verificata la scorsa notte a Marina di Città Sant'Angelo.

Poco dopo la mezzanotte di ieri una forte esplosione si è verificata in via Salara.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, una bomba carta rudimentale, la cui deflagrazione è stata avvertita anche ad alcuni chilometri di distanza, è esplosa in una palazzina in ristrutturazione.

Nessuno è rimasto ferito e sono stati riportati solo danni dalla struttura: a un muro di recinzione e alle traverse dello stabile.