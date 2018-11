Bomba fa esplodere palazzina in piena notte [FOTO]

Una forte esplosione si è verificata la notte scorsa a Marina di Città Sant'Angelo.

Il boato, udito a chilometri di distanza, ha risvegliato tantissime persone poco prima di mezzanotte e mezza.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, a esplodere è stata una palazzina interessata da lavori di ristrutturazione in via Salara.

Sentito il boato sono state diverse le chiamate di segnalazione giunte alle forze dell'ordine, per questa ragione qualche minuto più tardi sono giunti sul posto i vigili del fuoco di Montesilvano, i carabinieri di Città Sant'Angelo e un'ambulanza del 118 della Misericordia.

Presenti anche i tecnici dell'Enel per verificare eventuali danni a una vicina centralina.

Lo scenario che si sono trovati di fronte è stato chiaro, vista la mole di detriti, rinvenuti anche a decine di metri di distanza, presenti nei dintorni dell'edificio. Sembrerebbe che siano state ritrovate due buche provocate dalle esplosioni e dunque potrebbe trattarsi di un'azione dolosa con qualcuno che avrebbe messo degli esplosivi per far saltare in aria la casa.

Per fortuna, non essendoci nessuno, non si sono registrati feriti ma diversi danni alla struttura. In particolare è crollato un muro di recinzione.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che acquisiranno anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.