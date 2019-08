Esplode una bombola di gpl, paura a Città Sant’Angelo [FOTO]

Paura a Città Sant’Angelo per lo scoppio di una bombola di gpl avvenuto oggi pomeriggio, nei pressi di via Crognale: per fortuna non ci sono feriti, ma soltanto danni materiali al locale in cui si trovava la bombola e ai vetri delle abitazioni vicine.

Un forte boato, seguito da una nuvola di fumo nero, ha fatto scattare l'allarme nel quartiere San Martino. È probabile che la bombola alimentasse un fornello per la preparazione di conserve di pomodori. Sul posto i carabinieri di Città Sant'Angelo e Montesilvano, nonché i vigili del fuoco. La polizia locale di Città Sant'Angelo ha chiuso la strada, mentre la zona interessata è stata transennata.

I soccorritori del 118, con due ambulanze, hanno solo eseguito alcuni controlli su alcune donne che erano nella palazzina. SSembra che sul posto non ci siano tracce di fornelli collegati alla bombola.