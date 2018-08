Forte esplosione in un'abitazione di Carpineto, donna ferita gravemente

Panico stamani, in un'abitazione ed ex ristorante di Carpineto, per una forte esplosione che ha causato il ferimento di tre donne, di cui una grave. In base alle prime informazioni, attorno alle ore 9 sarebbe scoppiata una bombola del gas.

Le persone rimaste coinvolte nell'incidente si sono ustionate e hanno ricevuto il soccorso del 118. Un'eliambulanza è partita dall'ospedale civile di Pescara. Sul posto i vigili del fuoco di Alanno e Penne.