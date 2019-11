Evacuata la scuola media di Spoltore per una scossa di terremoto, ma è solo un'esercitazione - FOTO

Alle 11.15 di oggi 29 novembre la scuola media inferiore di Spoltore è stata evacuata per una scossa di terremoto che ha provocato feriti. Importante esercitazione della protezione civile questa mattina nella cittadina del Pescarese nell'ambito del progetto #Comunicare l’Emergenza, avviato dal Comune di Spoltore con fondi regionali per accrescere la cultura della protezione civile.

Il sindaco è stato informato dal preside D'Anteo ed ha attivato subito il Coc con i ragazzi, circa 450 alunni, accompagnati in piazza Unione Europea per il posto medico avanzato, dove dare la prima assistenza ai feriti. Tutte le operazioni di emergenza e salvataggio sono state seguite in diretta streaming, ed hanno partecipato croce rossa, Modavi, soccorso alpino, Abruzzo K9, vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, personale del Comune con la colonna di soccorsi partita da via del campo sportivo.

Di Lorito ha commentato:

È stata un'esperienza coinvolgente ed emozionante, nonostante fosse una simulazione". Vogliamo ripetere esperienze di questo genere anche in futuro, perché le azioni da compiere in situazioni di emergenza devono diventare automatiche

Dopo l'evacuazione, il preside ha comunicato al Coc che un'intera classe mancava all'appello (era stata sistemata in biblioteca) oltre a 10 persone del personale scolastico, e grazie ad una teleferica del soccorso che si è appoggiata alla scala antincendio sono stati recuperati due finti cadaveri, con gli equipaggi della croce rossa che hanno atteso al di fuori del plesso scolastico l'arrivo dei feriti estratti dalle macerie. Inviato il supporto cinofilo per la localizzazione di tre persone, viste fuggire da un ferito, che in stato di panico sono uscite dalla scuola senza una precisa meta.