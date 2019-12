Precipitano in un dirupo alla Rava del Ferro: si temono vittime sulla Majella

Grave incidente in montagna nella mattinata di oggi sul versante pescarese della Majella. Due persone, escursionisti o alpinisti, sono infatti precipitate in un burrone in località Rava del Ferro, nel territorio di Sant'Eufemia a Majella. Con loro c'erano altre due persone che hanno dato l'allarme e sembra che, dalle prime informazioni, i due infortunati non diano segnali di vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Cnsas oltre all'elicottero del 118 dell'Aquila che è arrivato sul posto per le operazioni di soccorso e recupero. Ricordiamo che proprio nella tarda mattinata di oggi 1 dicembre era stato ritrovato il corpo senza vita di Matteo Martellini, il giovane di Città Sant'Angelo disperso sul Gran Sasso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO