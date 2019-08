Due escursionisti di Pescara e Cepagatti si perdono sul Monte Amaro [FOTO]

Due ragazzi di Pescara e Cepagatti di 27 e 28 anni si sono persi nella serata di ieri, venerdì 16 agosto, mentre stavano facendo un'escursione sul Monte Amaro, la cima più elevata della Majella.

I due giovani sono rimasti bloccati sulla montagna e per questo motivo è scattato l'intervento degli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico.

A lanciare l'allarme sono stati gli stessi ragazzi seguito poi dal papà di uno dei due che è riuscito a sentirli prima che le comunicazioni si facessero difficoltose.

I due ragazzi, che hanno subito sottolineato di essere in buone condizioni di salute, anche se molto assettati e piuttosto infreddoliti, si erano allontanati dal resto del gruppo di amici per fare una piccola escursione perdendo però il sentiero a causa della nebbia e si sono ritrovati nella Rava della Vespa, località situata sul versante di Santa Eufemia e caratterizzata da un territorio impervio per la presenza di pericolosi salti di roccia anche di altezza notevole.

Sono stati raggiunti dai soccorritori intorno alle ore 22, grazie anche alle coordinate gps inviate con i loro smartphone e rivelatesi corrette, da subito sono stati collaborativi e autonomamente, sotto la guida e il controllo dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, hanno proseguito a piedi fino a valle. Ad attenderli, per vagliare le reali condizioni di salute, era presente anche una ambulanza del 118.