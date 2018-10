Escursionista scomparso a Caramanico: ancora mistero sulla sorte di Rodrigo Fattiboni

Ad oltre 40 giorni dalla scomparsa di Rodrigo Fattiboni, nessuna traccia e soprattutto nessun indizio che possa portare a risolvere il mistero della sua scomparsa. Del pensionato 76enne originario della Brianza, infatti, non si hanno più notizie da quando, il 3 settembre scorso, ha lasciato il rifugio "La Cesa" in una zona montana e boschiva attorno al fiume Orfento.

Nonostante la massiccia macchina messa su per effettuare le ricerche in tutta la zona, andando a scandagliare anche le gole e le zone più impervie con l'ausilio degli speleologi del Soccorso Alpino, al momento non è possibile ipotizzare se sia morto a seguito di una caduta, se sia stato aggredito e rapinato o se si tratti di un allontanamento volontario.

La figlia, che aveva partecipato anche alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" ha sempre escluso la possibilità che si possa essere allontanato volontariamente o si possa essere suicidato, ipotizzando invece un'amnesia che lo avrebbe completamente disorientato, oppure un omicidio a seguito di una rapina o come testimone involontario di qualche crimine.

I soccorritori hanno proseguito le ricerche a tappeto fino a pochi giorni fa, e comunque proseguiranno ancora anche se con un apporto minore di uomini e mezzi. La famiglia invece è rientrata a casa a Brugherio, cittadina d'origine di Fattiboni.