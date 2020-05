Aveva 64 anni l'uomo morto sul Monte Morrone a causa di un malore mentre passeggiava

Aveva 64 anni ed era di Sulmona l'uomo che è morto mentre stava passeggiando sul Monte Morrone questa mattina, giovedì 28 maggio.

Il fatto è avvenuto sulla "Via delle Signore" tra i territori di Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Maiella.

Il 64enne, come riferisce il Soccorso Alpino e Speleologico, è riuscito ad allertare il 118 con il proprio telefonino ma quando il tecnico di elisoccorso ha tentato di ricontattarlo, al telefono hanno risposto due escursionisti, che passando sullo stesso sentiero percorso dall’uomo lo hanno trovato accasciato a terra.

Il medico, a bordo dell’elicottero del 118 intervenuto da Pescara, non ha potuto far altro che constare il decesso. Attesa quindi l’autorizzazione per la rimozione da parte del magistrato, la salma è stata recuperata con il verricello e trasportata all’ospedale di Pescara.

In supporto dell’equipe del 118 è intervenuta anche una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico.