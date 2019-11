Scivola per 400 metri sul ghiaccio e precipita durante un'escursione: salvato dal 118 e dal Cnsas

È scivolato per circa 400 metri lungo la neve ghiacciata per poi precipitare per 20 metri fino a fermarsi a pochi metri da un altro burrone. Brutta avventura per un escursionista napoletano di 37 anni, recuperato e salvato nella tarda mattinata di oggi sul versante pescarese della Majella, vicino al bivacco Fusco.

L'uomo si trovava sul posto assieme a un amico, e i due stavano per scendere partendo da un'altitudine di 2.500 metri, quando il 37enne ha perso l'equilibrio ed è scivolato. Immediatamente il compagno ha avvisato i carabinieri, che hanno girato la segnalazione al soccorso alpino e al 118, arrivato con l'elisoccorso da Pescara con a bordo due tecnici del Cnsas, sbarcati a circa 200 metri dal punto in cui si trovava il ferito a causa del forte vento. Con la barella l'equipe di soccorso ha raggiunto l'infortunato prestandogli le prime cure e legandolo con il verricello per portarlo sull'elicottero. Il 37enne, nonostante le ferite e i numerosi traumi riportati, non è in pericolo di vita ed è ricoverato in ospedale a Pescara.

Oltre alla squadra in volo, anche altri tecnici del Cnsas sono arrivati sul posto per intervenire a piedi qualora l'elicottero avesse avuto difficoltà per le cattive condizioni meteo nella zona.