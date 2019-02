Premiati in Comune i volontari che ritrovarono Enrico Natali, l'anziano pescarese scomparso [FOTO]

Un momento di vera emozione e commozione quello che si è tenuto ieri, giovedì 31 gennaio, nella sala consiliare del Comune di San Giovanni Teatino per la premiazione dei volontari che lo scorso dicembre ritrovarono Enrico Natali, l'anziano pescarese scomparso tre giorni prima.

Alla cerimonia, con la quale l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luciano Marinucci e dal suo vice Giorgio Di Clemente, è stata presente anche la figlia Alessia.

L'obiettivo era quello di incontrare e ringraziare tutti gli Enti, le Forze dell’Ordine e le Associazioni che, lo scorso dicembre, hanno partecipato alle ricerche e al ritrovamento di Enrico Natali.

La figlia di Natali, Alessia, ha ringraziato con emozione tutte le persone che si sono adoperate per cercare suo padre, a partire dalla notte fra il 20 e il 21 dicembre fino al pomeriggio del 23. All’incontro ha partecipato anche lo stesso Enrico Natali, accompagnato dai familiari: «Rivedere tutte le persone che ci hanno aiutato in quei giorni mi fa rivivere momenti drammatici che, per fortuna, si sono risolti nel migliore dei modi. Ringrazio tutti a nome di mio padre, mio e della mia famiglia».

Queste le parole del primo cittadino:

«Questa vicenda ha messo in moto una macchina di solidarietà, collaborazione, senso del sacrificio, che ha convolto Enti, Forze dell’Ordine, Volontari, in uno sforzo straordinario. Per questo motivo abbiamo voluto incontrare tutti e stringerci di nuovo in quell’abbraccio positivo di appoggio reciproco e di cooperazione».

«Nel pomeriggio del 23 dicembre scorso, dopo tre giorni di ansia, abbiamo avuto la notizia che aspettavamo: Enrico Natali era stato

trovato ed era stato trovato vivo», aggiunge il vicesindaco, «e gli artefici di questo miracolo sono tutte le persone che, lavorando giorno e notte, si sono spese nelle ricerche».