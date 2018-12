Tragedia in via Carducci, uomo trovato morto dal fratello sul pavimento

Tragedia stamattina in via Carducci poco dopo le ore 8: Enrico Di Muzio, 47 anni, è stato trovato dal fratello steso sul pavimento. In base alle prime informazioni, sembra che l'uomo sia caduto da una scala.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. I sanitari hanno provato a rianimare il 47enne ma senza ottenere l'esito sperato.

La vittima era uno dei titolari della nota "Salumeria Di Muzio", che ovviamente oggi sarà chiusa per lutto.