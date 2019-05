Marineria di Pescara in lutto per la scomparsa di Emilio Massacese

Marineria di Pescara in lutto per la scomparsa di uno dei suoi componenti storici, Emilio Massacese.

Capitano di navi di lungo corso aveva 63 anni ed è stato per molto tempo imbarcato all'estero dove comandava navi mercantili fino a 200 metri di lunghezza. Nella nostra città portò i motopescherecci.

Primo di 6 figli ha vissuto una vita intera in mare ed era molto apprezzato dai suoi colleghi, è morto ieri. Sia la marina sud che nord hanno sempre avuto grande stima e rispetto per la figura di Massacese che era molto conosciuto in molti porti italiani, come ricorda Riccardo Padovano. Tutto il mondo della marineria cittadina è profondamente dispiaciuto per questa perdita.

L'ultimo saluto a Massacese verrà dato domani con i funerali che saranno celebrati alle ore 11 nella chiesa di Sant'Andrea.