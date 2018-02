Emergenza maltempo, Maragno: "Siamo pronti"

Burian sta arrivando sulla costa. La perturbazione proveniente dalla Siberia si sta intensificando in queste ore e Montesilvano si sta preparando per affrontare l'emergenza maltempo e il rischio di forti precipitazioni. Stamane si è tenuta una riunione operativa per fronteggiare la situazione.

Allertate alcune ditte specializzate che si occuperanno del piano neve e sono già pronti 600 quintali di sacchi di sale. Al tavolo tecnico hanno partecipato, oltre al primo cittadino Francesco Maragno, anche il Comandante della Compagnia dei Carabinieri Vincenzo Falce, il Tenente della Polizia Locale Nicolino Casale, il responsabile della Protezione Civile Andrea Gallerati, l'assessore Valter Cozzi e il dirigente Gianfranco Niccolò.

Disposto il divieto di accesso nella pineta di Santa Filomena a partire dalla giornata di domenica, con divieto di sosta degli autoveicoli, ad eccezione della riviera.

Intanto il Centro Funzionale d’Abruzzo ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche riportante che “dalle 8 di domani, sabato 24 febbraio, alle 14 di domenica 25 febbraio è previsto codice arancione con criticità moderata per rischio idraulico diffuso sulla zona del Bacino del Pescara”.