Elisoccorso, installato il verricello ma non può essere utilizzato: mancano le autorizzazioni

Il verricello dell'elisoccorso dell'ospedale di Pescara, nonostante sia stato installato da tempo e con il personale che è stato formato per l'utilizzo, resta ancora inutilizzato. A sollevare il caso è il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo, che ha scritto al Direttore Generale della Asl Mancini per chiedere spiegazioni.

Gli operatori il 30 marzo hanno terminato il corso di formazione, ma attualmente mancano le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo durante le emergenze.

Purtroppo, continuiamo ad assistere ad una gestione ridicola dell’elisoccorso 118 da parte sia della Regione sia della stessa Asl dove continuano a permanere molte ombre e dubbi. Oggi si arricchisce di un ulteriore capitolo dove tutto è ancora fermo e bloccato in attesa di capire chi deve autorizzare cosa. Pertanto nella missiva ho chiesto al Direttore generale di conoscere immediatamente sia i tempi certi per la completa autorizzazione all’ utilizzo del verricello da parte dell’equipaggio sia di conoscere le reali motivazioni per cui ad oggi dobbiamo assistere ad una situazione poco chiara che si protrae da troppo tempo mettendo a serio rischio l’utilizzo del pronto soccorso 118