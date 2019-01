Morto Elio D'Annunzio, fondatore del pastificio "La Mugnaia" di Elice

È morto Elio D'Annunzio, fondatore del pastificio "La Mugniaia" di Elice.

A farlo sapere è Paolo Minnucci del Campionato Italiano della Cucina.

Il noto imprenditore si è spento all'età di 72 anni a causa di un male incurabile.

D'Annunzio lascia la moglie Concettina Di Lodovico, che nel 1999 fu la prima campionessa italiana della cucina per casalinghe, i figli Dino e Maria e i nipoti. La comunità di Elice e non solo si è stretta al dolore per questa prematura perdita. I funerali si svolgeranno a Elice domani, mercoledì 24 gennaio, alle ore 15.

Come ricorda Minnucci: