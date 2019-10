Elice, sequestrata maxi discarica con lastre di amianto - FOTO

I carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Pescara hanno sequestrato una discarica abusiva di 1200 metri quadri ad Elice, vicino le sponde del fiume Fino.

Dopo aver ricevuto la segnalazione da un cittadino ed eseguito un sopralluogo in località "Cocciagrasso" riscontrando effettivamente la presenza di svariati rifiuti non pericolosi e di lastre ondulate presumibilmente con presenza di amianto in frantumi, oltre a mobili, elettrodomestici e pezzi di autovetture.

L'area è stata sequestrata e data in custodia giudiziaria al responsabile dell'ufficio tecnico del Comune. Oltre alla caratterizzazione dei rifiuti che avverrà tramite la consulenza dell'Arta, ed avendo trovato fra i rifiuti dei riferimento particolari a ditte o persone, si procederà per trovare i responsabili del reato.