Elice: donna va in ospedale e viene subito dimessa, morta dopo poche ore

La Procura di Pescara ha aperto un'inchiesta sulla morte di una 53enne di Elice, deceduta nella sua abitazione dopo essere stata dimessa, poche ore prima, dall'ospedale di Penne.

La donna ha accusato un malore improvviso e si è recata presso il nosocomio vestino dove, nel giro di poche ore, è stata rimandata a casa. La stessa notte però la 53enne è deceduta nel suo letto. La figlia ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per presentare una denuncia contro i medici che hanno visitato ed assistito la madre in quelle ore in ospedale. Disposta dal magistrato l'autopsia, mentre i primi riscontri sembrano indicare una rottura dell'aorta come causa del decesso, una patologia grave e dalla prognosi infausta senza un intervento tempestivo.