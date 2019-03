Ha una serra di marijuana in casa ed evade dai domiciliari: arrestato 2 volte in un giorno

Ai domiciliari perché beccato a coltivare marijuana in casa, decide di evadere e il risultato è che viene arrestato 2 volte in un solo giorno. È quanto accaduto a un pescarese di 27 anni, residente ad Ancona, che è stato fermato di notte per strada nel capoluogo marchigiano, in una zona dove non poteva stare.

L'uomo, infatti, sebbene non dovesse muoversi da casa, è uscito lo stesso e si è ritrovato proprio in mezzo ai poliziotti, impegnati in quel momento nell'arresto di 4 ladri.

Nel pomeriggio, il 27enne era stato posto ai domiciliari perché trovato con una serra di marijuana (nonché 20 grammi di hashish) nell'appartamento, e qualche ora dopo - per la precisione a mezzanotte - è stato sorpreso dagli agenti della Squadra Volante lontano dalla propria abitazione, finendo nuovamente in manette.