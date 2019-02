Droga in una scuola scoperta dai cinofili dei carabinieri

Carabinieri e unità cinofile in azione questa mattina, martedì 5 febbraio, in una scuola di Pescara per dei controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno degli istituti scolastici.

I militari dell'Arma della Compagnia di Pescara, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Chieti, hanno fatto visita a un istituto superiore.

Grazie all'utilizzo dei cani antidroga, i carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 20 grammi di “marijuana”, occultati nel cortile della scuola, 5 grammi della medesima sostanza occultati dietro un portabiti all’interno di una classe nonché ulteriori 2 grammi nei bagni femminili occultati all’interno dell’accessorio portarotolo.

I militari dell'Arma già lo scorso anno e in quello corrente hanno controllato diversi Istituti Scolastici cittadini sequestrando a carico di ignoti “marijuana”, “hashish” e diversi spinelli manufatti.