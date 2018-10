Droga scoperta in una scuola di Alanno dai cinofili dei carabinieri [FOTO]

Droga rinvenuta all'interno di una scuola di Alanno.

Questa la scoperta fatta dalle unità cinofile dei carabinieri di Chieti e i militari dell'Arma della Compagnia di Penne nel corso di un'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici “Scuole Sicure”.

A fiutare la presenza di sostanze stupefacenti sono stati i cani, di razza pastore tedesco, altamente addestrati.

I controlli hanno riguardato diversi istituti di Alanno in prossimità e all’interno dei plessi scolastici e numerosi studenti. In una classe è stato trovato un involucro contenente hashish di cui si era disfatto un alunno nel corso del controllo.

«I Carabinieri di Penne», fanno sapere dalla Compagnia, «così come già sperimentato con positivi risultati negli scorsi anni, presteranno la massima attenzione a tutti quei fenomeni di spaccio e uso di stupefacenti che, proprio in concomitanza con lo svolgimento dell’attività didattica, raggiungono i maggiori livelli di diffusione. Pertanto, le operazioni di controllo alla scuole, in accordo con i dirigenti scolastici, proseguiranno per tutto l’anno, con il chiaro obiettivo di contrastare anche il semplice consumo di droga, specie da parte dei più giovani».

