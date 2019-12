Ai domiciliari con la droga nel reggiseno, donna arrestata dalla Squadra Mobile di Pescara. E.D.R., 41 anni, già nota alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, è finita in manette ieri pomeriggio per detenzione a fini di spaccio.

Era stata posta ai domiciliari per possesso di circa 1,5 etti di sostanze stupefacenti tra marijuana, cocaina ed eroina, ma continuava a "ricevere clienti" nel suo appartamento di via Lago di Capestrano, dove gli agenti l’hanno beccata in flagrante con circa 7 grammi di cocaina nascosti nel reggiseno, insieme a un bilancino elettronico di precisione e a 2500 euro in banconote di vario taglio, probabile provento della vendita di droga.

Ora la donna è stata portata nel carcere femminile di Chieti.