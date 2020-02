VIDEO | "Prostitute e gente che si droga giorno e notte tra via Tiburtina e via Tavo", la rabbia dei residenti [FOTO]

Prostitute che operano sia di giorno che di notte e persone che si drogano a tutte le ore.

Questa la situazione di degrado urbano che denunciano i residenti dell'area compresa tra via Tiburtina Valeria e via Tavo all'altezza del numero civico 134 a Pescara.

Chi vive da quelle parti ha gridato la sua rabbia questa mattina, sabato 8 febbraio, nel corso di un incontro organizzato da Domenico Pettinari (Movimento 5 Stelle), vice presidente del consiglio regionale. Presenti anche i rappresentanti di Federcasa.

«Qui è diventato invivibile, da 36 anni vivo qui e vedo cose che nessuno dovrebbe vedere», racconta Simona, una delle residenti, «i miei figli sono costretti a vedere questo scempio tutti i giorni in qualsiasi ora e viviamo come se fossimo in galera, non possiamo nemmeno affacciarci dal balcone. Ogni volta chiamiamo le forze dell'ordine che intervengono ma oltre a identificare non possono. Qui sotto, nei terreni abbandonati e nelle case disabitate, vengono in tanti a drogarsi dopo aver acquistato la sostanza stupefacente mentre le prostitute si appartano con i clienti».