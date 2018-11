Operazione anti droga della Polizia di Pescara, due arresti e una denuncia

Operazione anti droga della Polizia di Pescara che ha interessato soprattutto la periferia. Arrestati un 27enne e un 51enne del posto, mentre un 46enne originario di Chieti è stato denunciato a piede libero.

Il 27enne, che ha precedenti, ha subìto una perquisizione domiciliare mercoledì pomeriggio. L'uomo era costretto ai domiciliari nella sua casa dei Colli, e la Squadra Mobile sospettava che avesse messo in piedi un giro di spaccio al dettaglio. È stato così che nel suo appartamento gli agenti hanno trovato 8 involucri nascosti tra i vestiti dell’armadio. Ecco cosa contenevano:

quasi 10 grammi di cocaina

4 dosi di marijuana per poco più di 2 grammi

1 dose di hashish

1 bilancino di precisione

materiale per il confezionamento

1 foglio di carta su cui erano annotate cifre e nomi

Inoltre, sempre tra i vestiti, c'era una bustina di plastica con 10 proiettili per pistola calibro 9X21 e 2 munizioni calibro 22. Di conseguenza, il giovane è finito in manette per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rimediando altresì una segnalazione per detenzione abusiva di munizioni.

Ieri mattina, invece, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio il 51enne, che vanta già dei precedenti per droga. La polizia lo stava pedinando quando a un certo punto l'uomo, alla guida di una Opel, ha cercato di scappare. Ne è scaturito un inseguimento a folle velocità su via Raiale: alla fine il 51enne è stato bloccato, mentre gli agenti hanno recuperato un involucro con più di 50 grammi di eroina che lo stesso aveva buttato fuori dal finestrino.

Nella successiva perquisizione domiciliare sono state ritrovate diverse cose, prontamente sequestrate:

una bilancia professionale

un coltello sporco di eroina

4 pastiglie bianche simili a un prodotto farmaceutico contenente Buprenorfina

Infine i poliziotti dell’antidroga hanno denunciato il 46enne, di origini teatine ma residente a Pescara, anch’egli con precedenti specifici per stupefacenti. La Squadra Mobile ha perquisito la sua abitazione sequestrando quasi 10 grammi di droga, tra eroina e cocaina, celata in un gradino della scala interna dell’appartamento.