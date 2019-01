Nascondeva droga nel reggiseno e in cucina, arrestata

Una donna è stata tratta in arresto questa mattina, giovedì 24 gennaio, dalla polizia a Pescara.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile della Questura, nel corso di un'operazione finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato S.G., 40 anni di Pescara dopo una perquisizione domiciliare.

Nel corso del controllo eseguito a sorpresa a Rancitelli nell'abitazione della 40enne (che stava rientrando in quel momento), deciso per il fondato sospetto che la donna detenesse droga, i poliziotti hanno rinvenuto sostanze stupefacenti.

Nello specifico, sono state rinvenuti e posti sotto sotto sequestro le sostanze stupefacenti, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e un cucchiaino in acciaio usati verosimilmente per rompere i cristalli dello stupefacente e dosarlo. L'eroina è stata trovata sui mobili della cucina insieme agli altri oggetti, ma anche in un mobiletto del bagno e nel reggiseno che indossava la 40enne.

Per questi motivi la donna è stata arrestata e condotta nella propria abitazione in attesa del dibattimento con rito direttissimo che si terrà oggi.