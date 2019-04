Maxi serra di marijuana e munizioni in casa: giovane arrestato dalla Guardia di Finanza

Un giovane di Francavilla al Mare è stato arrestato dalla Guardia di Finanza perche' aveva più di 4 chili di droga in casa. A segnalare che qualcosa non andasse per il verso giusto nell'abitazione del 32enne, ubicata nella zona del Foro, sono stati alcuni residenti della zona.

Per questo motivo le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia Economico-Finanziaria hanno perquisito l'appartamento ritrovando oltre 4 chili di marijuana e 119 cartucce calibro 12mm detenute senza alcuna autorizzazione.

Il giovane aveva adibito una vera e propria serra che era stata costruita mettendo insieme tutti gli elementi necessari alla coltivazione "indoor" della canapa.

Nelle 3 stanze dove il 32enne coltivava c'erano anche sistemi di aerazione, deumidificazione e illuminazione artificiale che avevano richiesto, addirittura, la variazione di potenza di fornitura di energia elettrica.