Droga a Fontanelle: minorenne con marijuana, donna con eroina e cocaina

Questa mattina i Carabinieri di Pescara hanno condotto un massiccio servizio di controllo del territorio, eseguendo perquisizioni domiciliari e personali all’interno del quartiere Fontanelle, al termine del quale hanno sottoposto a sequestro oltre 15 grammi di droga tra eroina, cocaina e marijuana, denunciato in stato di libertà due persone e segnalato un uomo alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane studente pescarese non ancora 18enne che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 7 grammi di marijuana, e una 45enne che, sottoposta a controllo, è stata trovata in possesso di 1 grammo di cocaina e 1 grammo di eroina.

I militari dell’Arma, inoltre, hanno segnalato alla locale Prefettura, per uso di sostanze stupefacenti, un 31enne ucraino residente a Montesilvano, che a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina.

Infine, i Carabinieri di Pescara, grazie anche al concorso di una delle Squadre Operative di Supporto dell’11° RGT Puglia, hanno sottoposto a controllo oltre 40 auto in sosta, al fine di verificarne lo stato di furto o la copertura assicurativa.