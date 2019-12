Nasconde la droga per il Capodanno nel sottotetto: arrestato a Pescara

Lo hanno sorpreso con 200 grammi di droga nascosta nel sottotetto della sua abitazione, stupefacente destinato al mercato in vista dei festeggiamenti per il Capodanno. In manette è finito un 50enne di Pescara arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale.

I militari, durante le attività di controllo del territorio e di appostamento nel quartiere Rancitelli, hanno notato uno strano movimento di persone all'interno di un appartamento dove si trova, fra l'altro, una donna agli arresti domiciliari. A quel punto è scattata la perquisizione e nel sottotetto in uso all'uomo, hanno rinvenuto ben nascosti degli involucri contenenti 150 grammi di cocaina e 50 grammi di eroina oltre a 5.500 euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio dei giorni precedenti.