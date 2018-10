Donna scomparsa a Città Sant'Angelo, l'appello dei familiari

Una 53enne di Città Sant'Angelo è scomparsa da questa mattina.La donna è in cura per disturbi depressivi. Si è allontanata a piedi dall'abitazione dei suoi genitori questa mattina intorno alle 9 senza dare spiegazioni. I parenti stretti sono preoccupati per le sue condizioni di salute e hanno il timore che in preda ad una crisi possa compiere gesti estremi.

Luisa Taresco si è incamminata senza meta nei pressi del campo sportivo di Città Sant'Angelo, lasciando a casa il cellulare e vari effetti personali. Ha preso con sé solamente gli antidepresivi. Capelli rossi, occhiali da vista, leggin e impermeabile di colore blu e hogan grigie. Queste le indicazioni che i familiari hanno fornito ai Carabinieri. Chiunque l'abbia avvistata è pregato di contattare la locale caserma. A quanto pare, in mattinata sarebbe stata avvistata in aperta campagna a Città Sant'Angelo ma per ora non ci sono riscontri ufficiali.