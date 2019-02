Viene scippata e finisce a terra, donna ricoverata in ospedale

Ha subìto uno scippo nella zona di Porta Nuova a Pescara ieri, mercoledì 13 febbraio, e in seguito a questo, a causa della violenza del ladro, è finita malamente a terra restando ferita.

Per questo motivo, una donna di 83 anni è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso da un'ambulanza del 118.

L'anziana vittima è stata ricoverata in ospedale in seguito alle lesioni riportate.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, la donna era sul marciapiede quando un malvivente le ha strappato la borsa, facendola finire a terra. L'83enne, tra i vari traumi, ha riportato la frattura dell’omero ed è stata giudicata guaribile in trenta giorni. Sono in corso accertamenti e indagini da parte delle forze dell’ordine.