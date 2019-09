Resta chiusa fuori e lascia la pentola sul gas, intervengono vigili del fuoco e carabinieri

Momenti di tensione ieri nel quartiere Castellamare, per la precisione in via Spiga, a due passi dalla galleria Muzii. Si è reso necessario - a titolo preventivo - l'intervento dei carabinieri e di ben 2 mezzi dei vigili del fuoco perché una signora era uscita di casa dimenticando di portare con sè le chiavi e, soprattutto, lasciando una pentola sul gas.

A quel punto la donna, presa dal panico, ha allertato il 115 poiché non riusciva a rientrare nel suo appartamento e temeva per l'incolumità degli altri condomini. Il traffico è stato bloccato in via precauzionale.

Fortunatamente la vicenda si è risolta, in pochi minuti, nel migliore dei modi, con l'apertura di porte e finestre da parte dei pompieri e nessun danno a persone o cose.