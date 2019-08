Donna precipita dal quarto piano di un palazzo a Pescara

Paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto, a Pescara dove una donna è precipitata dal quarto piano di un palazzo.

Il fatto è avvenuto in via Carlo Alberto Dalla Chiesa nella zona del rione Zanni.

In base alle prime informazioni su quanto accaduto, a cadere rovinosamente al suolo è stata una donna di 30 anni.

La 30enne, dopo il pauroso volo, è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata d'urgenza in ospedale in gravi condizioni a causa delle lesioni subite dopo il violento impatto con il terreno.

Sul posto anche la polizia per le indagini del caso utili ad appurare quanto accaduto.