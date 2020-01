Donna fa pipì sull'autobus e insulta il conducente, intervengono i carabinieri

Una donna è stata denunciata dai carabinieri della sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Pescara dopo aver fatto la pipì su un autobus e aver insultato il conducente.

Il fatto risale alla sera di Capodanno su un autobus in via Vestina a Montesilvano.

La donna, B.T. 46 anni, senza fissa dimora originaria di Sulmona, dovrà rispondere del reato di di interruzione di un ufficio o servizio di pubblica necessità.

In base alla ricostruzione dei fatti, la donna che si trovava sull'autobus (la linea 38 della Tua) si è portata nella parte anteriore del mezzo e ha iniziato a urinare bagnando la pavimentazione causando un forte odore nauseabondo insopportabile. Il conducente ha proseguito la corsa fino al capolinea nel comune di Cappelle intimando alla donna di scendere ma la stessa ha reagito rifiutandosi e andando in escandescenza e insultando il conducente tanto da rendere necessario l'intervento dei carabinieri del radiomobile.