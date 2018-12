Pescara: picchiata in strada dal compagno, donna si rifugia nella Misericordia

Momenti di tensione a Zanni questa notte, intorno alle 00:30, quando su via Nazionale Adriatica Nord una donna extracomunitaria è stata aggredita in strada dal suo compagno per futili motivi. La lite sarebbe scoppiata dopo che entrambe le persone avevano bevuto.

La donna, strattonata e insultata, si è poi rifugiata nella sede della Misericordia, che si trova lì vicino, per chiedere aiuto. Il compagno l'ha seguita e ha provato a convincerla a tornare a casa, mentre sul posto arrivava la polizia per ristabilire la calma.

L'uomo, trovato con il permesso di soggiorno scaduto, è stato portato in Questura per accertamenti. I soccorritori, invece, hanno accompagnato la malcapitata in pronto soccorso.