Donna in pericolo di vita trasferita d'urgenza al San Raffaele con un aereo militare

Una donna di 54 anni in pericolo di vita a causa di un grave problema respiratorio è stata trasportata con un Falcon 50 dell'Aeronautica militare da Pescara a Milano Linate, per poi essere trasferita all'ospedale San Raffaele per le cure specialistiche del caso.Il velivolo era decollato alla volta del capoluogo abruzzese dalla base stanziale di Ciampino, sede del 31° Stormo.

L'ordine di decollo è stato dato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la Sala operativa dell'Aeronautica militare che si occupa - tra gli altri - del coordinamento e della gestione di questo genere di missioni a favore della collettività su richiesta di Ospedali e Prefetture su tutto il territorio nazionale.

In questo caso, infatti, era stata proprio la Prefettura di Pescara a richiedere l'intervento del velivolo militare vista l'urgenza e le particolari condizioni cliniche della paziente.