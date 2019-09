Era un'artista di strada la donna trovata morta in un garage sotterraneo

Era un'artista di strada la donna di 35 anni che è stata ritrovata morta ieri sera, lunedì 2 settembre, in un parcheggio sotterraneo dismesso nei pressi del centro commerciale "Il Molino" nella zona di Porta Nuova a Pescara.

La 35enne era di Aosta ma risultava residente a Torino.

Quando il suo corpo senza vita è stato rinvenuto sulla rampa di accesso di un garage sotterraneo utilizzato come dormitorio di fortuna, la giovane era già morta da qualche ora e a vegliarla c'era il suo cane che ha anche impedito agli agenti della Squadra Volante della Questura e ai soccorritori del 118 di intervenire.

Per questo motivo i poliziotti, coordinati da Davide Zaccone, hanno richiesto l'intervento di un veterinario della Asl che si occupato dell'animale disperato per la scomparsa della padrona. La donna era riversa a terra priva di vita ma senza segni di violenza. Il fatto che avesse un tesserino rilasciato dal Serd della Asl non fa escludere il decesso provocato da un'overdose di droga. Ma potrebbe anche essere stato un malore fatale a stroncare la 35enne.

La salma è stata posta a disposizione della Procura di Pescara, con il Pm Fabiana Rapino, che coordina le indagini, e che dovrebbe nelle prossime ore conferire l'incarico per l'effettuazione dell'esame autoptico che dovrebbe chiarire le cause della morte.