Donna si introduce nel canale delle acque piovane per protesta ma resta intrappolata

Una situazione paradossale, difficile da gestire. La vicenda della famiglia Cucinotta si tinge di un'altra macchia che stavolta ha avuto dei risvolti di cronaca preoccupanti.

Alessandra Marsilii, da qualche giorno accampata in roulotte proprio davanti alla sua abitazione dichiarata inagibile e pericolante, non si dà pace e prosegue con una serie di denunce e battaglie legali contro le istituzioni.

Una recente sentenza del tribunale ha dichiarato che la condotta delle acque piovane, oggetto del contendere, è a norma e non ci sono abusi.

La donna, in segno di protesta, si è introdotta all'interno del collettore mettendo a serio rischio la sua incolumità:

"Visto che dicono che il canale è sicuro, mi vado a riparare lì sotto", ha dichiarato l'autrice del gesto, "venissero anche loro a vedere le condizioni della condotta !!".

Soltanto dopo qualche ora, a seguito di segnalazioni pervenute ai vigili del fuoco del distaccamento di Alanno, la signora è stata estratta in superficie con una barella spinale. È in buone condizioni fisiche, pur avendo rischiato un principio di ipotermia, con una gamba quasi congelata. Alessandra Marsilii ha comunque rifiutato un ricovero preventivo in ospedale e non vuole sottoporsi al Trattamento Sanitario Obbligatorio.

La casa di via Colle Rotondo 33 ad Alanno è al centro di una questione che si trascina da anni. Il canale di scolo che attraversa il terreno edificato sta creando un dissesto idrogeologico che di fatto non garantisce la sicurezza abitativa. Infiltrazioni, allagamenti e rischi di crollo sono stati riscontrati dalle verifiche effettuate più volte dai tecnici del Comune e dai vigili del fuoco.