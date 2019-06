Donna con carrozzino si smarrisce e finisce insieme al figlio sull'asse attrezzato

Ha davvero dell'incredibile la scena raccontata da numerosi automobilisti di passaggio nella tarda mattinata di oggi, venerdì 21 giugno, sull'asse attrezzato in direzione Pescara nelle vicinanze della zona industriale.

In tanti hanno allertato le forze dell'ordine per segnalare la presenza, sulla carreggiata stradale, di una donna con il figlio nel carrozzino. Lanciato l'allarme, sul posto sono giunte due pattuglie della polizia, una che si è occupata del traffico e l'altra che ha recuperato donna e bambino.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto sembrerebbe che la donna si fosse smarrita. Pare infatti che la signora volesse raggiungere l'aeroporto passando dalla Tiburtina ma si è ritrovata, per cause da chiarire, sull'Asse attrezzato in direzione opposta.