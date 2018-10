Operata d'urgenza la donna travolta nella sua auto da un albero

Ha dovuto subire un intervento chirurgico d'urgenza la donna di 49 anni che oggi, lunedì 29 ottobre, è rimasta vittima di un incidente in via Avezzano a Pescara.

La 49enne, pochi minuti dopo essere stata travolta da un grande ramo di un pioppo che ha sfondato l'abitacolo della sua vettura, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale per le lesioni riportate agli arti inferiori.

Infatti arrivato nel nosocomio cittadino, i medici hanno deciso subito di sottoporla a un intervento chirurgico per la frattura esposta del femore.

Finita l'operazione la 49enne è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia con una prognosi di 45 giorni.

In via Avezzano (adesso chiusa al traffico per verificare la stabilità degli alberi presenti), di lato al palazzo che ospita Provincia e Prefettura, sono intervenuti, oltre ai soccorittori del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, la donna era seduta al posto di guida e stava mangiando un panino per la pausa pranzo in attesa di rientrare al lavoro.

Ma improvvisamente un grande tronco si è distaccato da un pioppo finendo sull'auto, una Citroen C3 di colore nero: dopo aver sfondato il parabrezza e rotto il piantone dello sterzo ha travolto le gambe della donna.

Per questione di pochi centimetri la donna si è salvata la vita.