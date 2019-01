Sorpresa a cedere eroina in strada, denunciata una donna

Una donna è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Spoltore.

I militari dell'Arma hanno sorpreso in strada una 34enne, L.R., residente a Cappelle sul Tavo mentre cedeva droga a un tossicodipendente.

La donna, nel corso di un controllo dinamico alla circolazione stradale, è stata beccata mentre cedeva, in via Cocchione a Cappelle, 2 grammi di droga, eroina nello specifico, a un tossicodipendente della zona.

Per questa ragione è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.