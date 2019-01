Agli arresti domiciliari non viene trovata in casa due volte, denunciata per evasione

Una donna di Pescara è stata denunciata in stato di liberà dai carabinieri del Nor-Sezione Radiomobile per il reato di evasione.

A subire la denuncia è stata C.I., 35enne pescarese già nota alle forze dell'ordine e senza lavoro.

La donna, sottoposta alla misura cautelare della detenzione domiciliare, poiché non è stata trovata in casa nel corso di due distinti controlli domiciliari eseguiti dai militari dell'Arma.

Per questa ragione è scattata la denuncia nei suoi confronti.