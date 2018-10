Donna con tre bimbi bloccata in casa per l'allagamento, interviene la polizia municipale

Una donna con 3 bambini piccoli è rimasta bloccata in casa questa mattina, lunedì 22 ottobre, a causa dell'allagamento che ha mandato in tilt via Spaventa a Pescara.

La donna, avendo bisogno del latte in polvere per il più piccolo dei tre figli, ha chiesto aiuto alla madre.

Per questa ragione è stato interpellato il consigliere comunale Massimiliano Pignoli che ha si è subito interessato chiedendo l'intervento sul posto della polizia municipale.

In via Spaventa, completamente invasa dall'acqua, è arrivata una pattuglia che si è trovata di fronte a circa 70 centimetri di acqua. Così il tenente colonnello Massimiliamo Giancaterino si è recato in farmacia ad acquistare il latte in polvere e successivamente l'ha portato alla mamma attraversando il fiume di acqua presente in via Spaventa.