Sorpresa in un negozio del centro mentre è ai domiciliari, donna arrestata

Una donna di Pescara è stata tratta in arresto ieri pomeriggio, venerdì 1 febbraio dalla polizia.

In particolare, la donna, B.M. di 57 anni, è stata sorpresa dagli agenti della Squadra Volante in un negozio del centro cittadino.

Dai successivi controlli è emerso come la 57enne fosse sottoposta a detenzione in regime domiciliare.

Per questo motivo, in seguito agli accertamenti di rito, la donna è stata arrestata per il reato di evasione, e accompagnata, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente nella sua casa in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattinata odierna.