Donna di Pescara scomparsa, ritrovata dopo molte ore sul greto del fiume [FOTO]

Le ricerche di una donna di 77 anni di Pescara, scomparsa nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo, nella zona del Centro Dama di Chieti Scalo, hanno avuto un lieto fine.

La 77enne, con problemi di memoria, si era allontanata nella zona del parco Paglia per una passeggiata ma i familiari, non vedendola tornare, hanno lanciato l'allarme.

Sono così scattate le ricerche alle quali hanno partecipato carabinieri, polizia, vigili del fuoco, volontari, sommozzatori dal momento che in zona scorre il fiume Pescara, cani molecolari e droni.

Nella mattinata di ieri l'anziana si trovava nella zona del parco Paglia insieme al marito e si è allontanata verso le campagne che costeggiano il fiume Pescara. Solo nella tarda serata, e grazie al gruppo cinofilo del Nucleo di Protezione Civile della Anc di Chieti in collaborazione con il Soccorso nazionale Alpini di Chieti, e con l'ausilio dei cani da ricerca persone, la donna scomparsa è stata trovata a circa un chilometro e mezzo dal luogo della scomparsa accovacciata sul greto del fiume in mezzo a dei rovi. Spaventata e in stato confusionale ma, in buono stato di salute, caricata sull'ambulanza è stata trasportato al pronto soccorso dell'ospedale clinicizzato di Chieti, con gran felicità dei famigliari che aspettavano che tutto si risolvesse in positivo.