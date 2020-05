Picchia e prende a morsi la compagna davanti a bambino di 3 anni, rintracciato e arrestato dalla polizia

Ha picchiato e preso a morsi al volto la compagna di 29 anni davanti a suo figlio di soli 3 anni.

La brutale aggressione messa in atto da un giovane di 30 è avvenuta a Pescara in via Parco Nazionale d'Abruzzo ieri sera, mercoledì 27 maggio.

L'allarme è scattato quando alla sala operativa della Questura è stata segnalata una rissa nella zona.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volante ai quali i testimoni hanno parlato di una ragazza aggredita e malmenata da un uomo che però, nel frattempo, si era dileguato vedendo l'arrivo della polizia. I poliziotti hanno trovato la giovane dentro a un'automobile in sosta in lacrime e in preda a una forte crisi di pianto e stress e con segni evidenti di violenza sil volto. Seduta affianco a lei c'era anche suo figlio di 3 anni, visibilmente scossa per la scena di violenza alla quale aveva assistito.

Infatti, dalla ricostruzione dei fatti avvenuta tramite le testimonianze di chi aveva assistito e il racconto della vittima, è emerso che poco prima era stata brutalmente picchiata dall’attuale compagno che, colpendola con furia, l’aveva afferrata per il collo dandole un morso sul viso. La giovane donna ventinovenne, ascoltata dagli agenti, ha descritto una relazione controversa e piena di litigi dovuti alla immotivata gelosia dell’uomo nei confronti del padre del bambino, aumentati nell’ ultimo periodo quando, a seguito dell’emergenza sanitaria, lei aveva perso il lavoro e perciò trascorso più tempo in casa con il compagno. Le continue liti sono ulteriormente degenerate da una ventina giorni prima dell’aggressione di ieri sera e, a riprova, la vittima ha mostrato i segni ancora evidenti di un morso al braccio che l’uomo le aveva dato durante una delle sue aggressioni.

Grazie alla descrizione di alcuni passanti che hanno assistito alla scena, la squadra Volante ha subito rintracciato e arrestato l’uomo di trent’anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della donna, giudicata guaribile in 21 giorni nel pronto soccorso dell’ospedale civile dove è stata accompagnata per le necessarie cure. Durante l’intera durata dell’intervento, i poliziotti si sono anche presi cura del bambino intrattenendolo poiché la mamma nell’immediato non aveva nessuno a cui affidarlo.