Tenta di colpire la compagna con un martello ma lei lo accoltella all'addome

Una donna ha accoltellato il compagno convivente a Pianella nel pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio.

In base alla ricostruzione di quanto sarebbe accaduto, la donna di 45 anni, ha colpito all'addome il compagno con un coltello da cucina.

L'accoltellamento sarebbe il culmine di una discussione maturata per futuli motivi e poi degenerata durante la quale l'uomo avrebbe provato a colpire la compagna con una martellata.

L’uomo è stato trasportato con un'ambulanza del 118 nel pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara, dove è stato ricoverato nel reparto di chirurgia per la ferita riportata, ma non è in pericolo di vita. La donna, su disposizione del Pm di turno, è stata deferita in stato di libertà per lesioni personali aggravate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pescara.