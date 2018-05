Donazione Sangue: l'Avis di Pescara regala a tutte le mamme una seduta di manicure

Una bella iniziativa da parte dell'Avis comunale di Pescara che dal 7 al 12 maggio regalerà a tutte le mamme che decideranno di donare il sangue, un trattamento di manicure da GStyle in via Tommasi a Pescara.

Il Presidente Lattucchella ricorda che si tratta di un'iniziativa simle a quelle proposte per la Festa della Donna e del Papà, e punta ad incentivare la donazione di sangue nel nostro territorio. Promozioni di questo tipo proseguiranno per tutto l'anno.

Per informazioni e per sottoporsi al prelievo ematico ci si può rivolgere alla sede dell'Avis Comunale Pescara in corso Vittorio Emanuele II, 10, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15;

Mercoledì e venerdì dalle 7:30 alle 12 e dalle 16 alle 19:30;

Sabato dalle 7:30 alle 12;

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9 alle 12.