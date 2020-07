Morto don Palmerino Di Sciascio, Pescara piange lo storico sacerdote

È morto don Palmerino Di Sciascio, lo storico sacerdote di Pescara. Don Palmerino è scomparso questa notte 13 luglio all'età di 94 anni.

Era nato a Guardiagrele il 18 luglio del 1926, giunse a Pescara dopo la guerra, nel 1947, e il 29 dicembre del 1949 venne nominato parroco dal primo vescovo di Pescara, Benedetto Falcucci.

Fu anche il primo prete abruzzese a essere avvocato rotale che poteva discutere le cause di annullamento dei matrimoni. Oltre ad aver insegnato religione alle medie, al liceo Scientifico, al Classico e alle magistrali quando la scuola era di fronte alla stazione di Porta Nuova. Ha visto nascere la parrocchia della chiesa Beata Vergine Maria del Rosario, in via Cavour e ha guidato quella comunità per 56 anni.

A giugno 2019 sono stati celebrati i 70 anni di ordinazione sacerdotale di don Palmerino Di Sciascio e sempre lo scorso anno aveva ricevuto il Ciattè d'oro dall'amministrazione comunale. I funerali si terranno nella chiesa del Rosario, celebrati da monsignor Tommaso Valentinetti mercoledì 15 luglio, alle 10.